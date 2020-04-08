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Ростех прокомментировал возобновление производства на своих предприятиях

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Госкорпорация Ростех признана системообразующей организацией, от деятельности которой зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России. Результаты работы корпорации напрямую влияют на реализацию нацпроектов, обороноспособность страны и другие аспекты национальной безопасности, говорится в заявлении Ростеха.

С учетом этого значительная часть предприятий корпорации в апреле возобновляет работу. В частности, продолжат работу большая часть предприятий авиационного и радиоэлектронного кластеров, кластера вооружений, а также ряд организаций прямого управления.

К работе, в первую очередь, привлекается персонал, необходимый для обеспечения непрерывности производственных процессов, задействованный в исполнении приоритетных контрактов в сфере гражданского производства, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами.

Также без остановки продолжают работу предприятия Ростеха, осуществляющие выпуск фармацевтической продукции и медицинского оборудования, остро необходимого учреждениям здравоохранения. Прежде всего, речь о производстве аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательного оборудования, тепловизионной техники, обеззараживателей воздуха и средств индивидуальной защиты. По решению правительстваЮ организации Ростеха определены едиными поставщиками такой продукции.

Принятые решения учитывают существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. График работы каждого конкретного предприятия определяется по согласованию с региональными властями. Принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей.

Там, где это возможно, сотрудники продолжают работу в дистанционном режиме - для них массово организуются удаленные рабочие места.

Численность персонала на рабочих местах наращивается постепенно. В производственных помещениях перед началом рабочего дня у сотрудников бесконтактным способом измеряется температура, в том числе, с помощью тепловизоров. Регулярно проводится дезинфекция рабочих мест специальными средствами. Дополнительно в помещениях устанавливаются устройства обеззараживания воздуха. Сотрудники оснащаются средствами индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением необходимых мер и профилактикой распространения вирусной инфекции осуществляют специально созданные на базе предприятий и холдинговых компаний оперативные штабы.

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