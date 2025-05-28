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Ростех КРЭТ УПЗ Уральский приборостроительный завод


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Поставка СХД для МВД закончилась уголовным делом. Поставщику светит до 10 лет тюрьмы 1
28.06.2024 Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации 3
27.06.2024 Центральная мониторная станция «Ростеха» для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 4
07.08.2008 «Клиент-Коммуникатор» внедрили на «Уральском приборостроительном заводе» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 3
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