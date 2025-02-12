В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу и локализации производства сложного медоборудования

В Центре инжиниринговых разработок Первого МГМУ приступили к реинжинирингу, разработке и усовершенствованию важнейшей для системы здравоохранения высокотехнологичной медицинской техники, медизделий и их ключевых компонентов. Среди них – приборы ИВЛ, наркозо-дыхательные аппараты и мониторы пациента – оборудование, предназначенное для контроля за жизненными показателями человека во время лечения в стационаре. В Сеченовском университете также организуют мелкосерийное производство сложной медтехники, а промышленное производство локализуют на производственных площадках Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Проект реализуется совместно с партнерами – производителем высокотехнологичного медоборудования из КНР, компанией «РМЕД», Консорциумом «Медицинская техника», ГК «НАЦПРОМ» и холдингом «Швабе» при поддержке агентства по технологическому развитию (АНО «АТР»). В дальнейшем линейку медицинской техники и медизделий для реинжиниринга и локализации производства будут расширять.

Старт проекту по реинжинирингу и локализации производства важнейшей медтехники и ее компонентов на территории России дал заключенный в январе этого года контракт между Сеченовским университетом и компанией «РМЕД» –эксклюзивным партнером китайского производителя медоборудования. Компания была учреждена ГК «НАЦПРОМ» и холдингом «Швабе». Согласно контракту, в Первом МГМУ будут проводить реинжиниринг аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, наркозо-дыхательных аппаратов и их ключевых компонентов, а также другого высокотехнологичного реанимационного и реабилитационного медоборудования. Партнеры также планируют совместно разработать линейку новых медицинских изделий, которые будут выпускать под брендом Сеченовского университета. Это, например, эндоскопы и расходные материалы для их использования.

«Первый МГМУ стал первым среди медицинских университетов России, где реализуется проект по реинжинирингу сложных медицинских изделий для их массового производства, – сказал директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш. – Речь идет о реинжиниринге многофункционального оборудования широкого профиля применения, крайне востребованного сегодня не только в России, но и за рубежом. На основе разработок наших китайских партнеров мы создадим аппараты ИВЛ и другое оборудование для реанимации и реабилитации с улучшенными характеристиками. Над усовершенствованием этих приборов будут работать не только наши ведущие инженеры, но и врачи. Участие клиницистов – конечных пользователей медоборудования – поможет получить по-настоящему качественные и удобные в эксплуатации продукты».

Реализовывать проект будут на площадках Центра инжиниринговых разработок и конструкторского бюро Сеченовского университета. Как отметил Александр Кулиш, объединение технологических компетенций специалистов инжинирингового центра и конструкторского отдела открывает возможности как для реинжиниринга и усовершенствования востребованной медицинской техники, поставки которой сейчас прекращены или ограничены, так и для разработки новых уникальных медицинских изделий. В университете будут разрабатывать проектную и конструкторскую документацию медтехники, подбирать материалы для их производства, составлять детальное описание технологического процесса и технологические карты и подбирать оборудование для серийного производства. На опытно-промышленной площадке инжинирингового центра организуют мелкосерийное производство полностью работающих образцов изделий. Массовое производство медтехники планируют локализовать на производственных площадках Москвы и Зеленограда. Новое производство войдет в структуру Медико-технического промышленного кластера, который будет оказывать всю необходимую поддержку производителям, создающим высококачественное медицинское оборудование экспертного класса.

«Важно и то, что ключевые комплектующие к нашим приборам, например, к аппаратам ИВЛ, будут универсальными. Их можно будет применять и в приборах других производителей, а также использовать в изделиях немедицинского назначения. В университете также будет создана сервисная служба для обслуживания медтехники. Установление и развитие партнерских отношений с индустрией, кооперация науки и промышленности способствуют формированию опережающего научно-технического задела и достижению технологического суверенитета нашей страны», – сказал Александр Кулиш.