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Кулиш Александр



12.02.2025 В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу и локализации производства сложного медоборудования 1
08.04.2019 «Росэлектроника» развивает RFID для массовых мероприятий 1
30.01.2019 Ростех разработал «умную» систему хранения для торговых сетей 1
16.11.2018 «Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
07.11.2018 «Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток 1
15.08.2018 В «Росэлектронике» разработали мобильную лабораторию ЭМС гражданского назначения 1
21.06.2018 «Ростех» и СамГМУ разработают нейротренажер на основе виртуальной реальности 1
12.04.2018 «Росэлектроника» создаст клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России 1
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов 1
25.01.2018 «Росэлектроника» предлагает перевозчикам RFID-маркировку экипировочного имущества 1
12.01.2018 «Росэлектроника» и «Сименс Здравоохранение» создадут в регионах сеть клинических лабораторий 3
11.01.2018 «Росэлектроника» разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Кулиш Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 12
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
РТИ 145 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Cisco Systems 5120 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 1 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 27 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 149 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2961 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 1 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 42 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1052 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3021 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9637 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1542 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1446 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5335 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1254 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 1
Маркировка - Marking 1062 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 298 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 154 1
ReviVR - нейротренажер 8 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Microsoft Kinect 199 1
ГАЗ ГАЗон Next 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ EMC Lab Assistant 1 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Евтушенко Олег 143 2
Колсанов Александр 8 1
Чижова Наталья 1 1
Гербель Светлана 1 1
Гольдберг Аркадий 1 1
Котельников Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 3
Россия - УФО - Курганская область 504 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 5
Здравоохранение - Реабилитация 378 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5145 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1229 2
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 27 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2602 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4028 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1087 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1211 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 33 3
РАН - Российская академия наук 1880 2
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 1
Cisco Connect 5 1
MEDICA 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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