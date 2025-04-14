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Конев Алексей



14.04.2025 Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
10.05.2011 Консорциум Data+ и Esri CIS локализовал ПО 3-GIS для паспортизации и обслуживания активов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Конев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
КСК Технологии 43 1
UIPath 104 1
8373 1
SAP SE 5316 1
K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Esri 165 1
Data+ 36 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Ак Барс Банк 272 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1375 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4008 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1139 1
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 902 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 1
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EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 13 1
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Левченко Анастасия 1 1
Носов Сергей 16 1
Трепыхалин Виталий 10 1
Холинов Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 1
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 284 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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