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Конев Алексей
Конев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
|КСК Технологии 43 1
|UIPath 104 1
|1С 8373 1
|SAP SE 5316 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
|Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
|Esri 165 1
|Data+ 36 1
|МКБ - Московский кредитный банк 568 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
|CarPrice - Карпрайс 37 1
|Ак Барс Банк 272 1
|ГПБ - Газпромбанк 1103 1
|Ушаков Алексей 15 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шингарев Павел 16 1
|Мельник Иван 10 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Савосина Елена 1 1
|Левченко Анастасия 1 1
|Носов Сергей 16 1
|Трепыхалин Виталий 10 1
|Холинов Андрей 18 1
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