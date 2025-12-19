Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ушаков Алексей
СОБЫТИЯ
Ушаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Data+ 36 13
|Esri 171 10
|Esri CIS - Эсри СНГ 89 9
|Data East - Дата Ист 28 1
|CompITA 1 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 1
|NVision Group - Энвижн Груп 685 1
|СиС - Системы и связь 10 1
|Softline - Софтлайн 3278 1
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|Gartner - Гартнер 3613 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.