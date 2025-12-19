Разделы

Ушаков Алексей


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Для особых условий: столичный завод разработал первый в России LAN-кабель для нефтегазодобычи 1
23.10.2025 ADV-T стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» 1
15.01.2021 Решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» успешно прошли тестирование в правительстве Москвы 1
09.04.2013 Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,1% за год 1
18.03.2013 ИТ-индустрию ожидает сдержанный рост 1
17.01.2013 Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г. 1
15.01.2013 Data+ и «Дата Ист» выпустили карманный кадастр для Android 1
18.05.2012 «Data+» и Esri CIS выводят на рынок универсальное решение для создания инфраструктуры пространственных данных уровня региона 1
12.10.2011 «Data+» и Esri CIS планируют увеличить выручку в 2011 г. на 25% 1
10.05.2011 Консорциум Data+ и Esri CIS локализовал ПО 3-GIS для паспортизации и обслуживания активов 1
22.03.2011 Esri CIS и Data+ присоединяются к технологической платформе «Интеллектуальная энергетическая система России» 1
07.02.2011 Data+ заключила партнерское соглашение с американским разработчиком ГИС-решений 3-GIS 1
27.01.2011 Data+ и Esri CIS представили концепцию «Esri 5D – управление бизнесом с помощью ГИС-технологий» 1
17.12.2010 Data+ и Esri CIS расширяют программу поддержки российских ВУЗов 1
25.11.2010 «Data+» разработала специальный курс обучения технологиям ГИС для школьников 1
08.11.2010 «Data+» представила международную программу Esri по созданию глобальной электронной карты 1
14.09.2004 У Астраханской области появится электронное правительство 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Ушаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Data+ 36 13
Esri 171 10
Esri CIS - Эсри СНГ 89 9
Data East - Дата Ист 28 1
CompITA 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
СиС - Системы и связь 10 1
Softline - Софтлайн 3278 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 2
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 32 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1755 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 7
InterSystems Cache 138 1
Esri Geoportal Server 3 1
Esri 5D 2 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 1
Apple iOS 8263 1
Google Android 14716 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
Шевченко Евгений 60 1
Лазарев Денис 3 1
Толпежников Тимофей 12 1
Ананьев Вячеслав 10 1
Валетов Дмитрий 1 1
Капранов Виталий 1 1
Дуплякин Владислав 1 1
Вершинина Ольга 1 1
Gordon Richard - Гордон Ричард 12 1
Dangermond Jack - Данджермонд Джек 6 1
Фурсин Алексей 158 1
Ондар Адыгжы 1 1
Мухин Андрей 2 1
Борисов Андрей 11 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Конев Алексей 3 1
Жилкин Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 8
Европа 24649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 3
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Канада 4986 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Япония 13556 1
Индия - Bharat 5706 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Америка - Американский регион 2188 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 716 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 1
Образование в России 2562 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
