Для особых условий: столичный завод разработал первый в России LAN-кабель для нефтегазодобычи

Московское предприятие представило разработку для организации линий видеонаблюдения и построения компьютерных сетей на объектах повышенной опасности. Это взрывобезопасные и герметизированные решения, которых не было на российском рынке. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Правительство Москвы оказывает столичным промышленникам всестороннюю поддержку. Город помогает расширять производственные мощности и направлять ресурсы на создание конкурентоспособных и инновационных решений. Так, один из ведущих производителей кабельной продукции вывел на рынок уникальное изделие — первый в России кабель для построения коммуникаций на объектах повышенной опасности и в сложных климатических условиях», — сказал Анатолий Гарбузов.

Московский завод «Спецкабель» разработал новые взрывобезопасные кабели. Они востребованы, например, на нефтегазовых предприятиях, где существует высокий риск взрывов и пожаров.

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»
Безопасность

«Ключевая особенность СПЕЦЛАН-Вз — уникальная технология заполнения пустот внутри конструкции, которая предотвращает распространение горючих газовых смесей по кабелю. Также в нем нет алюминия, поэтому его можно безопасно применять в шахтах и горных выработках, где запрещено использовать кабели с медью и алюминием вместе. Еще одна важная характеристика — широкий диапазон рабочих температур: от -70 до +85 градусов Цельсия. Это делает нашу разработку универсальной и пригодной для эксплуатации в регионах с экстремальными климатическими условиями», — отметил генеральный директор компании Алексей Ушаков.

Предприятие активно пользуется поддержкой столицы: в рамках реализации инвестиционных проектов в Восточном административном округе Москвы завод строит новую производственную площадку. Для создания новой промышленной инфраструктуры компания воспользовалась компенсацией процентной ставки по инвестиционному кредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Кроме того, город заключил офсетный контракт на производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для использования в метрополитене.

