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Колсанов Александр


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
06.02.2020 МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины 1
18.10.2019 В МТС начали подбирать сотрудников с помощью VR-технологий 1
27.05.2019 Ростех запустит серийное производство отечественной системы хирургической навигации 1
06.12.2018 Ростех разрабатывает новый виртуальный тренажер для помощи больным после инсульта в быту 1
02.10.2018 «Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов 1
21.06.2018 «Ростех» и СамГМУ разработают нейротренажер на основе виртуальной реальности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Колсанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1183 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 4
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 153 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5614 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 997 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1614 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
Микрофон - Microphone 2605 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 554 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 791 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 551 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 1
Стандартизация - Standardization 2181 1
Трансфер технологий 154 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 539 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1417 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 1
ReviVR - нейротренажер 8 4
ЦРТ Voice2Med 38 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Евтушенко Олег 143 4
Сандлер Аркадий 24 1
Кулиш Александр 14 1
Голяндрина Мария 5 1
Тютин Сергей 2 1
Меламед Александр 94 1
Дырмовский Дмитрий 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 5
Россия - ПФО - Самарская область 1383 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10215 6
Здравоохранение - Реабилитация 392 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1259 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 864 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8761 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 36 8
РАН - Российская академия наук 1934 6
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 5
Инженерия будущего НОЦ - Научно-образовательный центр Самарской области 1 1
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