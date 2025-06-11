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Колсанов Александр
УПОМИНАНИЯ
Колсанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
|Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
|Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 153 2
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
|Евтушенко Олег 143 4
|Сандлер Аркадий 24 1
|Кулиш Александр 14 1
|Голяндрина Мария 5 1
|Тютин Сергей 2 1
|Меламед Александр 94 1
|Дырмовский Дмитрий 139 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 7
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 5
|Россия - ПФО - Самарская область 1383 4
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