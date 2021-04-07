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МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры одного из крупнейших медицинских ВУЗов в России. С помощью облака #CloudMTS сотрудники СамГМУ получили возможность дистанционно участвовать в научно-исследовательских мероприятиях и внутренних образовательных программах для повышения квалификации преподавательского состава.

Благодаря облаку МТС к видеоконференциям и онлайн-мероприятиям Самарского государственного медицинского университета могут одновременно подключаться более ста сотрудников. Сервис позволяет при необходимости задействовать и большее количество участников с сохранением высокого качества изображения и передачи звука. При этом университету не пришлось закупать дополнительное ИТ-оборудование – МТС предоставляет необходимый объем виртуального хранилища данных с возможностью его быстрого масштабирования.

«Наш университет всегда старается быть в тренде современных информационных технологий. Год назад мы столкнулись с новыми условиями, которые поставила перед всеми нами пандемия – значительная часть образовательного процесса перешла в онлайн. И сегодня благодаря компании МТС мы можем обеспечить доступ для наших сотрудников к единой цифровой площадке, которой можно воспользоваться, находясь в любой точке мира. Это позволяет нам быть мобильными и открывать новые возможности для образовательных целей», - отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

«Мы давно и успешно взаимодействуем с СамГМУ в области самых передовых технологий, от искусственного интеллекта и машинного зрения до проектов в сфере виртуальной реальности. Наша совместная деятельность направлена на разработку и внедрение цифровых решений, которые помогут улучшить качество медицинских услуг и ранней диагностики заболеваний. Я рад, что сейчас наше сотрудничество расширяется, и благодаря сервисам МТС работа преподавательского состава одного из самых значимых медицинских вузов страны становится более комфортной и эффективной», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки.



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