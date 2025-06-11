GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии

Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat решила экзаменационные задачи в Самарском государственном медицинском университете и теперь сможет помогать людям в области ревматологии. Теперь к GigaChat можно обращаться по вопросам, связанным с диагностикой, лечением и профилактикой системных заболеваний суставов и соединительной ткани. Ранее GigaChat сдал экзамены по лечебному делу, педиатрии, кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии в ведущих медуниверситетах страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря расширению экспертных знаний и дообучения модели по различным профильным специальностям, GigaChat может помогать и врачам в решении сложных медицинских задач.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «GigaChat продолжает уверенно подтверждать свой высокий профессиональный уровень, успешно проходя аккредитацию по новым медицинским специальностям от базовой подготовки по "Лечебному делу" до узкопрофильных направлений. Особую благодарность хотим выразить Самарскому государственному медицинскому университету за плодотворное сотрудничество и экспертный вклад в процесс аккредитации. Каждый успешно сданный экзамен — это шаг к тому, чтобы GigaChat стал еще более эффективным помощником для человека и врачей в более широком круге специальностей».

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В Поволжье все активнее внедряются цифровые решения в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Искусственный интеллект делает диагностику и лечение доступнее даже в удаленных уголках регионов, помогая разгрузить врачей от рутины и предоставляя населению удобный сервис для консультаций. GigaGhat — один из помощников в этих вопросах, способный оказать оперативную поддержку людям, сталкивающимся с различными заболеваниями. Сегодня в СамГМУ GigaGhat успешно сдал экзамен по специальности "Ревматология", добавив это направление в копилку своих зачетов по медицинским направлениям».

Александр Колсанов, ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН: «Сегодня мы наблюдаем, как искусственный интеллект стремительно проникает в профессиональную практику врачей и преподавателей. Важно отметить, что цель внедрения ИИ не заключается в их замене. Он сможет взять на себя часть рутинных процессов, освобождая время для более творческой и интеллектуальной работы. Сегодня искусственный интеллект GigaChat успешно сдал очередной экзамен — по ревматологии. Несомненно, его знания будут на пользу нашим будущим врачам и преподавателям. Для нас это очень интересное и перспективное сотрудничество со «Сбером». Надеемся на дальнейшее развитие совместных продуктов, которые будут способствовать улучшению качества образования и медицинских услуг»

После экзаменов и оглашения результатов нейросетевой модели эксперты Центра индустрии здоровья Сбербанка провели для студентов СамГМУ лекцию «AI в медицине», ответив на главные вопросы: «Где в медицине может применяться искусственный интеллект, на что он способен сейчас и что сможет в обозримом будущем?».

Искусственный интеллект Сбербанка сдал уже шесть медицинских экзаменов. В феврале 2024 г. нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело» в НМИЦ им. Алмазова, необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». В ноябре 2024 г. на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского университета) модель GigaChat MAX решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело». В феврале 2025 г. на базе Волгоградского медицинского университета (ВолГМУ) решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Кардиология». В апреле 2025 г. GigaChat успешно сдал экзамены в Приволжском исследовательском медицинском университете по специальностям «Педиатрия» и «Неврология» и в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) по направлению «Гастроэнтерология».