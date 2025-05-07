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Тютин Сергей
|07.05.2025
|Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд руб. в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбербанка 1
|20.02.2021
|В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
Тютин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Поволжский банк 25 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7546 1
|ЦРТ Voice2Med 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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