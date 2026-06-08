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Доктор рядом МК Медицинская компания

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 «Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM 2
26.12.2023 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг MedTech-решений по уровню защищенности 2023 1
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Доктор рядом МК и организации, системы, технологии, персоны:

Доктор рядом - Doc+ 55 5
Gero 3 1
Diagnocat - Диагнокат 2 1
Yandex - Яндекс 9023 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 3
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1099 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 156 2
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Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 218 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Vostok New Ventures 10 1
Winter Capital 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 2
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2613 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13754 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9893 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6566 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3105 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2682 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 476 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9199 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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