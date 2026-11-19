Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Меркулова Елизавета
СОБЫТИЯ
|19.11.2026
|CNews проводит конференцию «Цифровое здравоохранение 2027» 1
|05.12.2024
|Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Меркулова Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5776 1
|Ред Софт - Red Soft 1304 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3299 1
|Доктор рядом - Doc+ 55 1
|Сапожникова Алла 8 1
|Бурсов Андрей 4 1
|Ашихмин Ярослав 1 1
|Горяйнов Иван 1 1
|Матвиенко Антон 1 1
|Киселёв Алексей 93 1
|Остроушко Алексей 28 1
|Русских Тимофей 11 1
|Ковалев Евгений 10 1
|Арабаджян Сергей 2 1
|Солоничкин Денис 13 1
|Ракитько Александр 8 1
|Козлова Мария 3 1
|Астанин Павел 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.