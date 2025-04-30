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Ракитько Александр



30.04.2025 Искусственный интеллект помогает точнее прогнозировать риски сложных заболеваний 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
16.09.2024 Genotek запустит онлайн-сервис медицинских консультаций с учетом генетического профиля 1
27.08.2024 Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ракитько Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 2
Yandex - Яндекс 7647 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2023 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
Ред Софт - Red Soft 778 1
Genotek - Генотек 15 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 150 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 1
Моситалмед 4 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14589 2
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 966 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7922 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11377 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2838 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2280 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1590 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5898 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 310 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 789 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5450 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4526 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12778 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4052 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 318 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9507 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 221 1
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СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 31 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1029 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
Протек - Здравсити 26 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Ред Софт - Ред Адм 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 112 1
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Астанин Павел 1 1
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Меркулова Елизавета 1 1
Абрамова Анна 6 1
Сапожникова Алла 8 1
Бурсов Андрей 1 1
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Киреев Федор 1 1
Горяйнов Иван 1 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 883 1
Россия - ЦФО - Брянская область 363 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 604 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10098 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8989 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4467 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 430 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 492 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8964 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13994 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8185 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 526 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6360 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11168 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2880 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1416 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1132 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 66 1
РАН - Российская академия наук 1922 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 8 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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