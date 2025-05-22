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Киреев Федор
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Студенты ИТМО создали ИИ-ассистента для врачей Genotek 1
|16.09.2024
|Genotek запустит онлайн-сервис медицинских консультаций с учетом генетического профиля 1
Киреев Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7695 1
|Яндекс.Здоровье 23 1
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