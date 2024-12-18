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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамова Анна



18.12.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинг ключевых провайдеров Kubernetes по версии CNews 1
10.12.2024 «Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке 1
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
06.08.2024 «Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Абрамова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 5
Рунити 18 2
Broadcom - VMware 2359 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Genotek - Генотек 14 1
Leomax - Леомакс 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
OpenStack 488 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
DevOps - Development и Operations 865 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Рунити - REG.ru - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 16 1
Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 4 1
Афанасьев Александр 33 1
Карасев Антон 19 1
Кабаков Ярослав 59 1
Шаров Сергей 10 1
Федоров Андрей 29 1
Ежов Василий 42 1
Юмашев Андрей 2 1
Гуляев Андрей 6 1
Архипова Мона 2 1
Татаренко Игорь 10 1
Веселов Никита 2 1
Ракитько Александр 4 1
Русаков-Руденко Антон 1 1
Магомедова Ольга 1 1
Саматов Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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