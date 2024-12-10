«Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» подключила объектное хранилище S3 к собственной облачной платформе. Новый сервис позволит компаниям управлять данными и контролировать затраты бизнеса благодаря модели pay-as-you-go. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Объектное хранилище S3 предназначено для хранения больших объемов информации, представленных в виде объектов. Продукт может использоваться как комплиментарный сервис к Kubernetes и к облачным серверам с GPU, в случае ведения ресурсоемких проектов, например, с искусственным интеллектом или машинным обучением. Кроме того, S3 может заменить виртуальный хостинг, если компании нужно работать со статическими данными.

Облачное решение S3 обеспечивает высокий уровень защиты данных. В числе ключевых мер — возможность шифрования, гибкие механизмы управления доступом как на уровне бакетов, так и объектов. Инструмент позволяет надежно и безопасно хранить информацию, независимо от объема данных и размера бизнеса.

«S3 это один из фундаментальных сервисов, использующихся в облачных инфраструктурах. Он универсален, его можно легко интегрировать с приложениями через API, что упростит передачу данных и подключение хранилища к любой ИТ-системе. Облачный сервис позволяет быстро масштабировать, хранить информацию в практически бесконечном объеме без снижения производительности», — сказала Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

Объектное хранилище S3 пополнило линейку ключевых облачных сервисов в портфеле «Рег.ру», наряду с DBaaS, Kubernetes и облачными серверами с GPU. Продукты компании активно применяются для разработки, тестирования и других ИТ-задач среди компаний в сфере e-commerce, производства и промышленности, а также стартап-проектов.