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«Рег.ру» запустил сервис резервного копирования в облаке

Российская компания «Рег.ру» начинает работу по запуску полноценного Backup as Service в облаке. Первый шаг — предоставление возможности создания пользовательских сценариев резервного копирования. Сервис направлен на обеспечение непрерывной работы виртуальных серверов за счет автоматизированного создания, хранения и восстановления резервных копий. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Облачное решение позволяет пользователям настраивать политику хранения бэкапа — от ежемесячной до ежедневной, и количество копий в хранилище. Консистентные резервные копии хранятся в удаленном объектном хранилище, что обеспечивает защиту от потери данных в случае локальных сбоев и повышает катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры клиентов в целом, минимизируя риски. Сервис запущен одновременно во всех регионах присутствия.

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Цифровизация

«Обеспечение непрерывной работы бизнеса заказчика является первостепенной задачей для любого облачного провайдера. Каждая компания сегодня оперирует большим объемом важных данных, и их защита требует многоуровневого подхода. В нашей облачной платформе уже используются современные инструменты для защиты: шифрование, контроль доступа, системы обнаружения вторжений, решения по информационной безопасности и прочие. Теперь комплекс средств защиты данных включает и резервное копирование», — сказала Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

Облако «Рег.ру» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру, объединяющую лучшие IaaS, PaaS и SaaS решения в одном месте. Облачная платформа предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры для бизнеса любого уровня.

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