«Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода

Облачный провайдер «Рег.ру» разместил данные более 1,1 тыс. российских компаний и ИТ-разработчиков в объектном хранилище S3. За счет стабильного роста и востребованности облачного сервиса со стороны бизнеса, общий объем хранилища был увеличен на 33%, а всего в S3 сейчас размещено 130 ТБ пользовательских данных.

Чаще всего объектным хранилищем S3 пользуются компании из ИТ-сферы (71%), а также производства (9%), финансов и образования — по 6%, остальная часть и — электронная коммерция и ритейл, а также другие сферы бизнеса. Среди типов данных, размещаемых клиентами «Рег.ру» в S3, преобладают мультимедийные файлы — фото и видео составляют 47% от общего объема. Еще 34% занимают документы и архивы, 17% — резервные копии и лог-файлы, и 2% — датасеты, используемые в проектах по машинному обучению (ML) и внедрению систем искусственного интеллекта (AI). По сценарию использования 55% пользователей применяют S3 как хранилище данных для работы приложений, 32% — в качестве персонального облачного хранилища, 13% — для корпоративного хранения документации.

S3 позволяет компаниям эффективно управлять данными и контролировать затраты бизнеса благодаря модели Pay-as-you-go. В недавнем обновлении сервиса специалистами «Рег.ру» было реализовано управление ключами и политиками доступа, что расширяет возможности администрирования. Эта функция наиболее важна для крупных компаний и организаций с высокими требованиями к информационной безопасности.

«Рег.ру» продолжает наращивать технологический стек и расширять функциональность облачных решений. Новые обновления, особенно в части безопасности и масштабирования, делают S3 универсальным решением для хранения данных. «Рег.ру» планирует дальнейшее развитие облачного сервиса и внедрение новых функций, направленных на повышение удобства и автоматизацию управления», — сказала Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

Сервис объектного хранилища S3 был запущен в декабре 2024 г. и входит в линейку облачных продуктов «Рег.ру». Решение подключено к облачной платформе «Рег.ру» и предназначено для легкого управления данными и оптимизации затрат на хранение больших массивов информации. S3 прошел активную стадию бета-тестирования и сегодня доступен для всех желающих.