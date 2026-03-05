Получите все материалы CNews по ключевому слову
Веселов Никита
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
|ИИ в клиентском сервисе банков не оправдал надежд 2
|23.10.2024
|Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
|10.07.2024
|Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
Веселов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоц Станислав 12 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Русаков-Руденко Антон 1 1
|Магомедова Ольга 1 1
|Горячев Роман 1 1
|Саматов Константин 5 1
|Абрамова Анна 8 1
|Фогельсон Виктор 47 1
|Гернер Арина 1 1
|Глазков Александр 150 1
|Сергеев Сергей 164 1
|Панченко Иван 181 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 131 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 98 1
|Иванов Михаил 111 1
|Шпак Василий 266 1
|Белов Алексей 26 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 61 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Иодковский Станислав 102 1
|Врацкий Андрей 167 1
|Сологуб Денис 75 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Иванов Владислав 25 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Филимонов Антон 21 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Чудинов Дмитрий 69 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Крутько Иван 26 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Кузякина Анна 28 1
|Будник Иван 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159229 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.