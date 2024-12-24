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Мякишев Кирилл



24.12.2024 Ozon: каждый четвертый представитель старшего поколения регулярно подвергается атакам мошенников 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
15.07.2024 Ozon и F.A.C.C.T. предупредили об основных мошеннических схемах при онлайн-покупках 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
05.09.2023 Ozon и F.A.C.C.T. назвали основные мошеннические схемы при онлайн-покупках в 2023 году 1
28.07.2023 Ozon поможет распознать мошенников при онлайн-шоппинге 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Мякишев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 2
Telegram Group 1983 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
8213 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Huawei 3933 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Manzana Group - Манзана 24 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Примо РПА 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Huntflow - Хантфлоу 4 1
McKinsey & Company Int 248 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Naumen - Наумен 625 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Check Point Software Technologies 760 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 4
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Восток-Сервис ГК 52 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Силовые машины 111 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 1
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Газпром нефть 618 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 2
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Google Android 13994 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Rakuten Viber 627 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Клявин Владимир 47 3
Томилов Алексей 12 3
Назаров Кирилл 5 3
Мельникова Алиса 90 2
Кудашев Михаил 26 2
Будник Иван 19 2
Руденко Георгий 4 2
Галаган Станислав 4 2
Гончаров Станислав 14 1
Семенов Александр 145 1
Спирин Антон 61 1
Луганцев Александр 51 1
Уткин Владислав 20 1
Шадаев Максут 1008 1
Сельдемиров Александр 43 1
Рыжков Станислав 15 1
Александров Александр 70 1
Рустамов Рустам 412 1
Булгаков Кирилл 104 1
Сухорукова Алена 16 1
Гуренков Михаил 30 1
Ульянычев Матвей 36 1
Сивцев Илья 140 1
Конева Татьяна 19 1
Тятюшев Максим 97 1
Московкина Нина 16 1
Леонов Алексей 79 1
Тугалева Наталья 15 1
Челидзе Джимшер 30 1
Демидов Сергей 127 1
Попушой Александр 15 1
Легостаева Светлана 82 1
Евдокимов Игорь 50 1
Старостин Георгий 23 1
Крутько Иван 21 1
Чупрынин Дмитрий 1 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Чеботарева Алина 1 1
Веселов Никита 2 1
Гоц Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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