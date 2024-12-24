Мякишев Кирилл
Мякишев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Клявин Владимир 47 3
|Томилов Алексей 12 3
|Назаров Кирилл 5 3
|Мельникова Алиса 90 2
|Кудашев Михаил 26 2
|Будник Иван 19 2
|Руденко Георгий 4 2
|Галаган Станислав 4 2
|Гончаров Станислав 14 1
|Семенов Александр 145 1
|Спирин Антон 61 1
|Луганцев Александр 51 1
|Уткин Владислав 20 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Сельдемиров Александр 43 1
|Рыжков Станислав 15 1
|Александров Александр 70 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Сухорукова Алена 16 1
|Гуренков Михаил 30 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Сивцев Илья 140 1
|Конева Татьяна 19 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Московкина Нина 16 1
|Леонов Алексей 79 1
|Тугалева Наталья 15 1
|Челидзе Джимшер 30 1
|Демидов Сергей 127 1
|Попушой Александр 15 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Старостин Георгий 23 1
|Крутько Иван 21 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 2 1
|Гоц Станислав 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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