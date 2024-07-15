Ozon и F.A.C.C.T. предупредили об основных мошеннических схемах при онлайн-покупках

Маркетплейс Ozon и компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2024 г. заблокировали 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговых сайтов, которые пытались использовать бренд маркетплейса для обмана пользователей. Основными видами мошенничества, с которыми чаще всего сталкивались специалисты, стали интернет-аферы с фейковыми розыгрышами от имени маркетплейса, фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. Главный способ продвижения мошеннических сайтов в этом году — это реклама в мессенджерах и соцсетях.

В 2023 г. Ozon и F.A.С.С.T. в общей сложности заблокировали более 39000 мошеннических сайтов, которые использовали бренд маркетплейса для обмана покупателей. Бум скама пришелся на второе полугодие из-за возросшей активности мошеннических «партнерских программ» — это пакетные предложения, которые позволяют мошенникам масштабировать бизнес, увеличивать прибыль и привлекать больше жертв. Такие программы предлагали участникам различные варианты использования мошеннических сайтов с фейковыми розыгрышами. В первом полугодии 2024 г. был заблокирован 9341 подобный мошеннический сайт, что почти в 19 раз больше значений аналогичного периода прошлого года.

Не обошлось без фишинга: в последнее время он уступает по популярности скам-атакам, но все еще представляет серьезную угрозу. В 2023 г. было заблокировано почти 16000 фишинговых сайтов, которые выдавали себя за страницы авторизации, покупки товаров или возврата денежных средств (популярная мошенническая схема «Мамонт»), либо порталы оплаты комиссии для получения приза в розыгрыше. В первом полугодии 2024 г. был заблокирован 3621 фишинговый ресурс.

По данным аналитиков Digital Risk Protection (DRP) компании F.A.C.C.T., основными источниками привлечения аудитории на скамерские и фишинговые ресурсы стали группы и аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Их количество в первом полугодии 2024 г. значительно возросло — было заблокировано 1632 поста и группы, что почти в 7 раз больше, чем за весь 2023 г.

«В России немного найдется компаний, которые так же серьезно, как Ozon, подходят к вопросам кибербезопасности, защиты своего бренда. Тем более могут говорить об этом публично — это показатель зрелости компании и заботы о своих клиентах», — отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T.

«Онлайн-шоппинг на маркетплейсах стал нормой для миллионов пользователей: только на Ozon в 2024 г. число активных покупателей достигло более 50 млн человек. Мошенники пытаются использовать популярность известных сервисов и прибегают к различным методам для обмана клиентов. Чтобы обезопасить пользователей мы применяем инструменты для быстрого отслеживания и блокировки подозрительных ресурсов, а также повышаем осведомленность клиентов, рассказывая о новых приемах злоумышленников», – сказал Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon.

«Наша многолетняя совместная работа по выявлению и ликвидации мошеннических ресурсов и их инфраструктуры с помощью высокотехнологичной платформы F.A.C.С.T. Digital Risk Protection (DRP) позволяет противодействовать киберпреступности задолго до того, как она нанесет какой-либо серьезный ущерб бренду или клиентам», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T.

Эксперты Ozon и F.A.C.C.T. рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой грамотности, чтобы обезопасить свои онлайн-покупки: не переходите по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращайте внимание на адрес отправителя. Маркетплейс не устраивает закрытых распродаж или розыгрыши скидок, и не отправляет ссылки на оплату товаров в личные сообщения. Также остерегайтесь предложений о работе с чрезмерно высоким доходом – скорее всего, пишут мошенники; прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, «загуглите» его и проверьте, когда он был создан. Можно совершать покупки безопасно через официальное приложение, которое вы скачали в магазине мобильных приложений; не передавайте свои персональные данные незнакомым людям, включая адрес, номер телефона, пароли, одноразовые коды и любую другую информацию, – даже если собеседник представляется специалистом службы поддержки или продавцом маркетплейса; если подозреваете, что столкнулись с мошенническим сайтом – напишите в службу поддержки маркетплейса в чате приложения или на сайте, специалисты помогут разобраться в ситуации.