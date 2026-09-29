Индексная книга (каталог) CNews*
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Назаров Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Назаров Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владислав 28 5
|Чегодаев Станислав 20 5
|Томилов Алексей 12 5
|Старостин Георгий 27 5
|Шлегель Андрей 5 5
|Галаган Станислав 4 4
|Клявин Владимир 52 3
|Костров Дмитрий 39 3
|Мякишев Кирилл 11 3
|Руденко Георгий 7 3
|Шушпанов Лев 2 2
|Нуйкин Андрей 50 2
|Федулаев Алексей 7 2
|Кабаков Ярослав 67 1
|Ежов Василий 48 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8669 4
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.