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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201973
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Назаров Кирилл

СОБЫТИЯ


29.09.2026 Globus подтвердил эффективность ИИ-платформы «Контекст» отраслевыми пилотами 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Назаров Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1833 5
Hoff Tech - Хофф Тех 47 5
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 4
IEK Group - ИЭК Холдинг 50 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 320 2
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 33 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16101 1
Check Point Software Technologies 835 1
Fortinet 457 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 5
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1964 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 2
Simple Group - Симпл 12 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23681 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35751 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3221 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8761 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26303 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  889 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24708 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13802 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1705 4
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 24 1
Анализатор кода - Code analysis 68 1
Кибербезопасность - CNAPP - Cloud-Native Application Protection Platform - платформа для защиты облачных приложений 18 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2359 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13282 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18330 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4217 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8461 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2497 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54681 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2731 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7310 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 839 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36701 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1772 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5260 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7381 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 587 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33888 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8379 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9671 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 454 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3599 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1695 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1048 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13570 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7744 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 627 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1740 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5841 1
Docker - Платформа распределённых приложений 567 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 34 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 106 1
Иванов Владислав 28 5
Чегодаев Станислав 20 5
Томилов Алексей 12 5
Старостин Георгий 27 5
Шлегель Андрей 5 5
Галаган Станислав 4 4
Клявин Владимир 52 3
Костров Дмитрий 39 3
Мякишев Кирилл 11 3
Руденко Георгий 7 3
Шушпанов Лев 2 2
Нуйкин Андрей 50 2
Федулаев Алексей 7 2
Кабаков Ярослав 67 1
Ежов Василий 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 168155 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5815 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6673 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12428 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2353 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3156 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1688 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3088 1
Киберучения 137 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1237 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54025 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34239 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8905 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2363 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8669 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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