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Ozon поможет распознать мошенников при онлайн-шоппинге

Ozon запустил портал о правилах информационной безопасности для продавцов и покупателей маркетплейса. Сайт будет полезен как клиентам, которые могут столкнуться с мошенничеством во время онлайн-шопинга, так и продавцам, чтобы обезопасить их от уловок злоумышленников. Портал стал частью информационной кампании Ozon по продвижению цифровой грамотности и борьбе с онлайн-мошенниками на платформе. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По данным исследования Ozon, каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством во время онлайн-шоппинга. Число киберпреступников растет вместе с расширением клиентской базы маркетплейсов. Зачастую они используют типовые уловки – создают сайты, визуально похожие на популярные маркетплейсы, рассылают фишинговые письма от лица площадок, обращаются от лица службы поддержки или продавцов в мессенджерах, используя бренд площадки. С злоумышленниками могут столкнуться и добросовестные продавцы, у которых мошенники пытаются выманить данные для доступа в личный кабинет.

Чтобы клиенты и продавцы смогли распознать уловки злоумышленников, Ozon запустил кампанию по продвижению цифровой грамотности. В рамках проекта компания запустила отдельный сайт, на котором собрала основные уловки мошенников и советы для клиентов, как не попасть в них. Отдельный раздел посвящен правилам цифровой безопасности для продавцов, как защитить доступ в личный кабинет. Портал доступен по адресу ozon.ru/special/safety.

Портал предлагает пройти обучение в развлекательной и интерактивной форме: так, в тесте пользователи попробуют распознать распространенные приемы мошенников. Также команда Ozon разработала тренажер, имитирующий типичный фишинговый сайт - с помощью него клиенты узнают, на что обращать внимание, чтобы случайно не передать свои данные злоумышленникам. В дальнейшем портал будет дополняться информацией о новых актуальных угрозах для клиентов и продавцов.

«На Ozon уже более 37 млн активных покупателей, и маркетплейсом начинают пользоваться те, кто раньше почти не совершал покупок онлайн – такие люди могут стать легкой добычей мошенников. Наш портал призван помочь пользователям и продавцам быстро распознавать угрозы в онлайн-пространстве и избежать потерь. Но просветительская кампания – только часть той работы, что проводит Ozon бо борьбе с киберугрозами и мошенничеством. Команды информационной безопасности и антифрода ежедневно изучают новые потенциальные угрозы для пользователей, блокируют фишинговые сайты и разрабатывают дополнительные меры, которые защитят клиентов и продавцов. Но если неприятная ситуация все же случилась, наша служба поддержки по возможности окажет помощь для решения проблемы», – сказал Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon.

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