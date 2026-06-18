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Русаков-Руденко Антон

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В Kaspersky Container Security появилась возможность создавать собственные политики и бенчмарки безопасности 1
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Русаков-Руденко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 326 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5568 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 374 1
Genotek - Генотек 21 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 230 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34188 2
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DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 268 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1334 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 357 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2917 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5050 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12903 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17896 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6559 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1239 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17782 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10191 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3260 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5671 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 818 1
OpenStack 551 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  852 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33047 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9249 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 39 1
Kaspersky Container Security 23 1
Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 5 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2958 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11158 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2285 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11346 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7680 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
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