Индексная книга (каталог) CNews*
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Русаков-Руденко Антон
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|В Kaspersky Container Security появилась возможность создавать собственные политики и бенчмарки безопасности 1
|23.10.2024
|Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Русаков-Руденко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 326 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5568 1
|Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 374 1
|СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 39 1
|Kaspersky Container Security 23 1
|Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 5 1
|CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 717 1
|Шаров Сергей 20 1
|Юмашев Андрей 2 1
|Веселов Никита 3 1
|Ракитько Александр 8 1
|Саматов Константин 5 1
|Абрамова Анна 8 1
|Магомедова Ольга 1 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.