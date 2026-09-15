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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
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Вертекс

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 MAR Consult: Офлайн против онлайн в продвижении лекарств 1
15.06.2020 «Корус консалтинг» перевел «Вертекс» на защищенную удаленную работу 2
15.07.2010 СЭД «Евфрат» внедряют в «НПО Вертекс» 2
23.06.2010 На подготовку промзоны "Пушкинская" для размещения фармкластера выделят 630 млн руб. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Вертекс и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Biocad - Биокад 98 1
Google LLC 12759 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Cisco Systems 5377 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1497 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 23 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Самсон-Мед - Samson Med 1 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1222 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 1
Google Android - приложения и разработчики 742 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4207 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9358 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 1
Google Authenticator 26 1
Елин Евгений 5 1
Емелькин Николай 1 1
Зиганченко Константин 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5028 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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