Индексная книга (каталог) CNews*
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Вертекс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Вертекс и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
|Biocad - Биокад 98 1
|Google LLC 12759 1
|Yandex - Яндекс 9315 1
|Cisco Systems 5377 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1497 1
|Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 23 1
|Герофарм - Geropharm 17 1
|Самсон-Мед - Samson Med 1 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.