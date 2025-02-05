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Островский Александр



05.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет в городе на Волге 1
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Кинешме 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
12.07.2023 «Элар» перевела пьесы Островского в цифру 1
07.12.2022 Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия 1
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Островский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8883 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Инвитро - Invitro 70 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5901 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6051 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 1
Электронная библиотека - Electronic Library 252 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 646 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3867 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7697 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 997 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 1
3D-биопринтинг - биопринтер 11 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 628 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1328 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12777 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3430 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4144 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1420 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1243 1
Оцифровка - Digitization 4556 1
Пушкинская карта 15 1
ЭЛАР ЭларСкан 137 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
Маршак Самуил 4 1
Зощенко Михаил 2 1
Гай Анастасия 2 1
Булгаков Михаил 10 1
Rodari Gianni - Родари Джанни 1 1
Марчелли Евгений 1 1
Протанзонов Яков 1 1
Пастернак Борис 6 1
Шкиипин Виктор 1 1
Миронов Владимир 10 1
Шолохов Михаил 7 1
Пушкин Александр 24 1
Есенин Сергей 9 1
Сергунина Наталья 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 520 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 1
Земля - планета Солнечной системы 10386 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6245 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1634 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 590 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4822 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 1
Металлы - Золото - Gold 1137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1254 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1078 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 1
Английский язык 6642 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5017 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
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