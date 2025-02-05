Островский Александр
|05.02.2025
|«МегаФон» ускорил интернет в городе на Волге 1
|16.05.2024
|«МегаФон» ускорил интернет в Кинешме 1
|11.03.2024
|На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
|12.07.2023
|«Элар» перевела пьесы Островского в цифру 1
|07.12.2022
|Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия 1
|17.07.2017
|В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1
Островский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8883 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
|Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
|Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
|Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
|Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
|Инвитро - Invitro 70 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
|Маршак Самуил 4 1
|Зощенко Михаил 2 1
|Гай Анастасия 2 1
|Булгаков Михаил 10 1
|Rodari Gianni - Родари Джанни 1 1
|Марчелли Евгений 1 1
|Протанзонов Яков 1 1
|Пастернак Борис 6 1
|Шкиипин Виктор 1 1
|Миронов Владимир 10 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Пушкин Александр 24 1
|Есенин Сергей 9 1
|Сергунина Наталья 369 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.