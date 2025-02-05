«МегаФон» ускорил интернет в городе на Волге

Десятки тысяч туристов, приезжающих в Кинешму полюбоваться волжскими просторами и зелеными бульварами, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кинешма — небольшой исторический город на Верхней Волге, где проживает более 70 тыс. человек. Его центр сохранил обаяние уездного купеческого городка конца XIX века — того, что изображен на знаменитых картинах Бориса Кустодиева. Туристов привлекают стоящие на высоком берегу реки особняки, усадьбы, храмы, торговые ряды, по которым гуляли прототипы героев Александра Островского и, конечно, знаменитая Волжская набережная с ажурными беседками и видами на широкий разлив.

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для посетителей художественно-исторического музея, где все желающие могут ознакомиться с уникальной коллекцией русских художников: Коровина, Айвазовского, Савицкого, а также экспонатами эпохи Смутного времени и золотого века кинешемского купечества. По обезличенной статистике оператора, музеи Кинешмы особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Владимира, Ярославля и Нижнего Новгорода, они составляют более 75% туристического трафика.

Также в периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения, парковые зоны, расположенные в таких жилых районах с высокоэтажной и малоэтажной застройками, как Сокольники, Поповка, Ямская слобода, Пушкинский, Волжанка, Буденный, Красная ветка, Сокольники и Грудчиха.

«Кинешма является одним из самых популярных маршрутов у любителей экскурсий выходного дня — только за прошлый год город посетило на 26% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно туристы прокачивают здесь свыше 30 Терабайт интернет- трафика, что на 35% больше среднемесячныхх показателей годом ранее. Благодаря работе по улучшению качества и увеличению скорости интернета туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха в Кинешме», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре, богатом на памятники архитектуры XIX века. В зону улучшения попали ещё несколько локаций Кинешемского района — Наволоки, Дьячево, Вахутки и Устново, где суммарно проживает около 10 тыс. человек. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив зону покрытия сети 4G примерно на треть.