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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Кустодиев Борис



25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
25.06.2024 «Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома» 1
04.03.2024 МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России 1
06.06.2019 Телевизоры Samsung The Frame сделают из дома Эрмитаж 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кустодиев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Telegram Group 1983 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Samsung HT - Samsung HW - домашний кинотеатр 23 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 104 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 177 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Samsung Art Store - Магазин искусства 3 1
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Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Мнишек Мария 1 1
Ситников Евгений 2 1
Емяшев Евгений 1 1
Кожухов Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 19 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Европа 21767 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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