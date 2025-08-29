Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181742
ИКТ 14122
Организации 10978
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26092
Персоны 78137
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Рерих Николай


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel 1
08.10.2024 МТС: петербуржцы стали чаще отдыхать в Свияжске 1
04.10.2024 МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани 1
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 1
25.06.2024 «Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома» 1
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее 1
20.12.2023 Нейросеть превратит детские рисунки в полотна великих художников 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Рерих Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 5
Yandex - Яндекс 8052 1
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5027 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16249 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 236 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 836 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3023 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4783 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3670 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1944 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5695 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1605 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 2
Оцифровка - Digitization 4797 1
Podcasts - Подкастинг 275 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4092 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2551 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7286 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3218 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2250 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1873 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2064 1
МТС Big Data 298 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1275 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 235 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 760 1
Кандинский Василий 10 2
Айвазовский Иван 3 2
Мухамедов Фарид 1 1
Карцев Булат 1 1
Остудин Михаил 1 1
Дусаева Лейсан 3 1
Соловенчук Александр 123 1
Серов Валентин 5 1
Коровин Константин 4 1
Кустодиев Борис 6 1
Шишкин Иван 4 1
Васнецов Виктор 4 1
Гриднев Антон 27 1
Сухарева Елизавета 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3169 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 3
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск - Остров-град Свияжск - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 731 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 2
Россия - УФО - Свердловская область 1656 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 2
Беларусь - Белоруссия 5933 2
Армения - Республика 2348 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2032 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2583 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 939 1
Созвездие Живописец - Pictor 21 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7900 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2529 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 478 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 108 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6159 1
Государственный Русский музей 48 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 157 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 2
День молодёжи - 27 июня 964 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: