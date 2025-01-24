ТГАТ им. Г.Камала Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала
ТГАТ им. Г.Камала и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 3
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 2
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 3
|Google Android 14000 1
|Apple iOS 7811 1
|МТС Big Data 266 1
|Минин Михаил 10 2
|Кабанов Марат 36 1
|Рерих Николай 6 1
|Мухамедов Фарид 1 1
|Карцев Булат 1 1
|Остудин Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.