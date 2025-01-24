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ТГАТ им. Г.Камала Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала



24.01.2025 МТС оцифровала новое здание Театра Камала 1
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 1
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 3
12.12.2013 На портале госуслуг Татарстана теперь можно купить билет в театр 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ТГАТ им. Г.Камала и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 3
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 2
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 2
Газпром - МТС Live Холл 11 2
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Электронный билет - e-ticket 167 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3853 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 3
Google Android 14000 1
Apple iOS 7811 1
МТС Big Data 266 1
Минин Михаил 10 2
Кабанов Марат 36 1
Рерих Николай 6 1
Мухамедов Фарид 1 1
Карцев Булат 1 1
Остудин Михаил 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Созвездие Живописец - Pictor 20 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 10 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Беларусь - Белоруссия 5669 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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