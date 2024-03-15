Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса бронирования столика в буфетах Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис доступен в буфетах у зимнего сада и на балконе, а также в буфете с улицы Татарстан – на уровне входа в партер зрительного зала. Благодаря удобной функции гости не будут стоять в очередях до спектакля или в антракте. Забронировать столик и оформить предзаказ из меню буфета можно при покупке билетов на витринах МТС Live и Ticketland либо через сайт Театра Камала. После оплаты придет SMS-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени.

«Совместно с нашим давним партнером МТС Live мы разработали не имеющее аналогов приложение. В него загружено подробное меню и предусмотрена оплата заказа на любой временной промежуток. Убеждены, что новая услуга даст нашим зрителям возможность с еще большим комфортом проводить время в Театре Камала», - отметил директор ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов.

Меню доступно на русском и татарском языках – в нем можно найти фотографии, описания блюд и напитков, доступных к предзаказу. Буфеты Театра Камала начинают работу за 45 минут до начала спектакля и закрываются после антракта. Забронировать столик можно на определенное время – до начала спектакля или на время антракта.

«МТС Live - не только сервис для покупки билетов, мы создаем дополнительные цифровые услуги для удобства и комфорта зрителей, которые помогут оставить приятные впечатления от похода в театр. Сначала для Театра им. Евгения Вахтангова, а потом и для других мы разработали специальное дополнение к сайту, благодаря которому гости могут заранее позаботиться о своем отдыхе во время антракта. Мы рады, что один из ведущих региональных театров подключился к системе», – сказал генеральный директор МТС Live Михаил Минин.

Функция онлайн-предзаказа уже больше полугода с начала театрального сезона работает в Театре им. Евгения Вахтангова. С ее помощью удалось увеличить пропускную способность буфета – почти все столики забронированы за несколько недель до спектакля. Кроме Театра им. Евгения Вахтангова, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и ряда других столичных театров, функция брони столиков запущена в Свердловском театре музыкальной комедии и Пермском Театре-Театре.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.