Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181742
ИКТ 14122
Организации 10978
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26092
Персоны 78137
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Россия ПФО Татарстан Зеленодольский район Свияжск Остров-град Свияжск Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel 1
08.10.2024 МТС: петербуржцы стали чаще отдыхать в Свияжске 1
04.10.2024 МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани 1
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 1
12.12.2023 МТС запустила LTE на территории «Остров-града Свияжск» 1
31.03.2015 20 апреля начнет работу партнерская конференция ЭОС «Весенний документооборот — 2015» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 2
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3023 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12636 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3097 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4092 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13068 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9530 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2022 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7940 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7109 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5695 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25417 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7780 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8897 1
Podcasts - Подкастинг 275 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 457 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8419 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 1
МТС Big Data 298 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 226 1
Рерих Николай 7 3
Дусаева Лейсан 3 1
Остудин Михаил 1 1
Карцев Булат 1 1
Мухамедов Фарид 1 1
Кабанов Марат 53 1
Белов Андрей 72 1
Шакиров Марат 61 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3169 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 5
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 152517 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 3
Созвездие Живописец - Pictor 21 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 373 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 731 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 2
Россия - УФО - Свердловская область 1656 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 2
Беларусь - Белоруссия 5933 1
Армения - Республика 2348 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7900 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2032 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 74 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 4
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 640 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2529 3
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5163 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 55 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1152 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2855 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19767 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 157 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 43 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: