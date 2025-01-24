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МТС оцифровала новое здание Театра Камала

МТС сообщает об улучшении покрытия внутри нового здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, открывшегося на этой неделе в Казани. Оператор развернул сеть, состоящую из 10 внутренних базовых станций, которые позволяют обеспечить в театре устойчивое покрытие голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС построила телеком-сеть внутри нового здания театра на берегу озера Кабан и обеспечила связь для будущих посетителей культурного пространства. Индивидуальный проект по indoor-покрытию здания был разработан с учетом дизайнерской конструкции и архитектурных особенностей объекта. Помимо бетонных конструкций и других стандартных материалов, при строительстве трехэтажного здания театра, в отделке и в интерьере использовано много металла, стеклянных и иных экранирующих элементов, которые могут затруднять проникновение сигнала сотовой связи с наружных базовых станций.

Размещенное внутри здания новое телеком-оборудование МТС позволило обеспечить стабильной голосовой связью и мобильным интернетом залы, рестораны, фойе и другие помещения театра.

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Безопасность

«Театр им. Г. Камала – один из старейших в республике, он выступает хранителем традиций и транслирует национальные ценности, пользуется высоким авторитетом среди коллег и любовью зрителей. Мы ведем совместную работу уже несколько лет – так, театр Камала стал одним из первых, кто перешел на билетную систему МТС Ticketland в Татарстане. А в прошлом году у зрителей при покупке билета появилась возможность забронировать столик и сделать онлайн-предзаказ, чтобы с комфортом отдохнуть в буфете во время антракта. Укрепление связи внутри нового здания театра позволит посетителям также комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами и на новом месте. Запущенная телеком- инфраструктура может также стать основой при организации видеонаблюдения, системы сканирования билетов и других цифровых решений для обеспечения комфорта и безопасности сотрудников, артистов театра и его гостей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Первым событием, состоявшимся во время официального открытия нового здания театра Камала, стала итоговая коллегия Министерства культуры РТ. В будущем зал станет местом показа больших спектаклей и проведения крупных мероприятий, которые зрители смогут посетить уже этой весной. Кроме этого, в 2025 г. на сцене нового театра планируется проведение театральной премии «Золотая маска».

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