МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России

Популярные блогеры и эксперты в путешествиях поделились любимыми направлениями для поездки по России и рассказали, как повторить их опыт. 12 идей для планирования отпуска в любое время года собрал совместно с инфлюенсерами в своем проекте «Календарь путешествий» сервис бронирования отелей «МТС Travel». Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel».

Проект «Календарь путешествий» – это 12 идей для поездки по России в течение года. Каждую из них предложили, основываясь на личном опыте, блогеры – участники проекта. Ими стали журналист, автор шоу FAMETIME TV Лаура Джугелия, ресторатор и гастроэнтузиаст Александр Сысоев, travel-журналисты Михаил Кожухов («Клуб путешествий Михаила Кожухова») и Маша Белоковыльская (автор telegram-канала «Понаехавшая») и другие, а также популярные блогеры, рассказывающие о поездках с детьми: Евгения Ситникова и Евгения Емяшева.

Так, например, автор Telegram-канала о путешествиях «Зона Комфорта» Злата Фетисова поделилась любимым местом для поездок в сентябре – это Астрахань. Блогер рассказала, что с наступлением осени этот город становится идеальным выбором для короткого уикенда: там стоит комфортная и солнечная погода, можно любоваться на яркие закаты на Волге и дегустировать вкуснейшие блюда с рыбой и икрой. Начать знакомство с городом инфлюенсер посоветовала с кремля, построенного почти пять столетий назад. Там же, в кремле, можно увидеть Троицкий собор, в котором во время смуты жила Мария Мнишек, и Успенский собор, который в свое время Петр I назвал самым красивым в государстве. В качестве культурного досуга Злата рекомендовала посетить оперу «Евгений Онегин» в местном театре, дома-музеи Бориса Кустодиева и Велимира Хлебникова, а любителям истории – достоверную реконструкцию средневекового Города Золотой Орды, расположенного в двух часах езды от Астрахани.

Почти все направления в «Календаре» на слуху у путешественников, но пока не стали «мейнстримными». Кроме того, инфлюенсеры рассказали о наиболее благоприятном времени для поездки – когда можно избежать толп туристов. Каждому направлению посвящена отдельная статья с персональными советами блогеров. Участники проекта рассказали про то, как провожали закаты на Стрелке Нижнего Новгорода, купались в термальных источниках Тюмени, смотрели, как вскрывается ото льда Катунь на Алтае и т.д. В статьях можно найти рекомендации по досугу, подборки специалитетов, точек общепита и отелей.

«Календарь путешествий» поможет тем, кто мечтает о качественном отдыхе в России, но не хочет ехать на массовые курорты и нуждается в экспертном совете.