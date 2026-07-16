Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Чемальский район Катунь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 30
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15640 16
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 497 3
|МегаФон 10670 2
|Microsoft Corporation 25728 1
|Huawei 4641 1
|Apple Inc 13102 1
|Intel Corporation 12791 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
|Xerox - The Haloid Company 1168 1
|Telegram Group 2908 1
|Nvidia Corp 3970 1
|Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
|Катунь Электроника 4 1
|Тиунов Леонид 50 7
|Цой Иннокентий 50 3
|Шукшин Василий 4 2
|Занько Мария 63 2
|Фетисова Злата 1 1
|Хлебников Велимир 1 1
|Белоковыльская Мария 1 1
|Джугелия Лаура 1 1
|Галактионова Инесса 119 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Соловенчук Александр 155 1
|Сысоев Александр 50 1
|Онегин Евгений 13 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Курашев Дмитрий 59 1
|Балясов Алексей 1 1
|Железцов Виктор 1 1
|Кустодиев Борис 6 1
|Томашевич Александра 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
|Мнишек Мария 1 1
|Кожухов Михаил 1 1
|Емяшев Евгений 1 1
|Ситников Евгений 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.