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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Чемальский район Катунь

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Покорители алтайских вершин на связи: «МегаФон» оцифровал путь к горе Енахташ 1
28.10.2025 В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G 1
21.08.2025 МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике» 2
04.07.2025 «МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар 1
11.02.2025 МТС обеспечила цифровой комфорт гостям Бирюзовой Катуни в Алтайском крае 1
05.06.2024 МТС прокачала интернет в Алтайском крае в начале летнего турсезона 1
04.03.2024 МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России 1
18.05.2023 МТС вывела село Сугаш в интернет 1
03.03.2023 Высокогорный Джазатор получил LTE- интернет 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
26.09.2022 МТС обеспечила связью Чуй Оозы 3
09.08.2022 МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта 1
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 1
27.05.2022 МТС обеспечила связью LTE смотровую площадку Толгоек к началу летнего турсезона 2
05.05.2022 На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
21.04.2022 МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей 1
19.04.2022 Аппаратные платформы UserGate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга 1
29.12.2021 МТС модернизировала сеть в Белокурихе 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 2
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация 1
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 2
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
20.09.2011 «Техносерв» спроектирует энергоцентр для особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15640 16
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 497 3
МегаФон 10670 2
Microsoft Corporation 25728 1
Huawei 4641 1
Apple Inc 13102 1
Intel Corporation 12791 1
AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Telegram Group 2908 1
Nvidia Corp 3970 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Катунь Электроника 4 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Яндекс.Лавка 312 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Корона Алтая 1 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5612 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3625 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10078 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9424 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64600 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17921 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29604 10
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