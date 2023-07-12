«Элар» перевела пьесы Островского в цифру

К 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского корпорацией «Элар» были оцифрованы рукописные и цензурные экземпляры пьес драматурга из коллекции «Русская драма» Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки.

Создание электронных копий пьес драматурга прошло в рамках очередного этапа оцифровки книжных фондов библиотеки. В цифру переводятся рукописные и цензурные экземпляры пьес драматурга и его пьесы, изданные в 20-30-е годы ХХ века. Особенную ценность представляют первые пьесы – книжные памятники, отмечают в библиотеке. Массив документов – 23 тыс. единиц хранения, имеют большое значение для отечественной культуры и бережно сохраняются для будущих поколений исследователей театра.

«Проект рассчитан на несколько лет, на сегодняшний день оцифровано более 900 книжных памятников, – сказала директор библиотеки Анастасия Гай. – В текущем 2023 г. будет оцифровано еще около 200 экземпляров. В настоящее время работа находится в активной фазе. Электронные копии книжных памятников уже доступны нашим читателям. Все оцифрованные документы размещены на официальном сайте Театральной библиотеки в электронном каталоге и в Электронной библиотеке (разделы «Драматургия» и «Книжные памятники».

Библиографические описания документов передаются в Реестр книжных памятников РФ. Полные тексты пьес передаются в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)».

Цифровые копии пьес А. Н. Островского активно используются в выставочной работе, а также в мероприятиях недавно прошедшего фестиваля «Наш Островский».

Оцифровка ценных оригиналов производится на профессиональном отечественном оборудовании – планетарных сканерах. Сканеры «Элар» позволяют создавать электронные копии в эталонном качестве, гарантируя при этом сохранность документов за счет безопасного бесконтактного способа сканирования и отсутствия вредного для бумаги излучения.