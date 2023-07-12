Разделы

|

«Элар» перевела пьесы Островского в цифру

К 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского корпорацией «Элар» были оцифрованы рукописные и цензурные экземпляры пьес драматурга из коллекции «Русская драма» Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки.

Создание электронных копий пьес драматурга прошло в рамках очередного этапа оцифровки книжных фондов библиотеки. В цифру переводятся рукописные и цензурные экземпляры пьес драматурга и его пьесы, изданные в 20-30-е годы ХХ века. Особенную ценность представляют первые пьесы – книжные памятники, отмечают в библиотеке. Массив документов – 23 тыс. единиц хранения, имеют большое значение для отечественной культуры и бережно сохраняются для будущих поколений исследователей театра.

«Проект рассчитан на несколько лет, на сегодняшний день оцифровано более 900 книжных памятников, – сказала директор библиотеки Анастасия Гай. – В текущем 2023 г. будет оцифровано еще около 200 экземпляров. В настоящее время работа находится в активной фазе. Электронные копии книжных памятников уже доступны нашим читателям. Все оцифрованные документы размещены на официальном сайте Театральной библиотеки в электронном каталоге и в Электронной библиотеке (разделы «Драматургия» и «Книжные памятники».

Библиографические описания документов передаются в Реестр книжных памятников РФ. Полные тексты пьес передаются в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)».

Цифровые копии пьес А. Н. Островского активно используются в выставочной работе, а также в мероприятиях недавно прошедшего фестиваля «Наш Островский».

Оцифровка ценных оригиналов производится на профессиональном отечественном оборудовании – планетарных сканерах. Сканеры «Элар» позволяют создавать электронные копии в эталонном качестве, гарантируя при этом сохранность документов за счет безопасного бесконтактного способа сканирования и отсутствия вредного для бумаги излучения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компания уволила 90% работников и заменила искусственным интеллектом. Бизнес пошел в гору, гендиректор в восторге

Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода

Intel «убивает» важную часть своего бизнеса, давшую начало глобальной индустрии крошечных ПК

Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США

Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

«Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще