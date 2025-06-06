«МегаФон» включил 4G еще в семи поселениях Костромской области

Жители еще семи небольших деревень и сел Костромской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения от «МегаФона». Скоростной мобильный интернет и голосовая связь стали возможными благодаря строительству новых объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing. Теперь более 1000 человек могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора могут жители малых населенных пунктов пяти муниципальных образований: Кадыйского, Нейского, Галичского, Островского и Октябрьского районов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил и усадьбу Щелыково, где знаменитый драматург Александр Островский работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Снегурочка». Теперь про дом-музей писателя, парк, Никольскую церковь и литературно-театральный музей местные жители села смогут рассказать в прямом эфире в социальных сетях.

Сеть 4G от «МегаФона» пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в деревне Олешь Галичского района сейчас проживают менее 200 человек, около 300 человек насчитывается в селах Соловецкое и Забегаево Октябрьского, деревнях Абросимово и Михалево Нейского района.

Скоростной мобильный интернет оператора появился также в поселке Текун Кадыйского района. Местным жителям стали доступны звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«В фокусе внимания администрации находится задача по обеспечению мобильной связью не только городов и поселков, но и малочисленных населенных пунктов региона. В настоящее время в области насчитывается более 1500 населенных пунктов с численностью жителей до 100 человек, где отсутствует Интернет. Ведется активная работа с операторами по улучшению покрытия и качества связи в регионе. По данным операторов сотовой связи, только за 2024 г. на территории Костромской области было установлено порядка 500 базовых станций стандарта LTE (4G) в самых удаленных уголках нашего края. Уверен, что наше взаимодействие с «МегаФоном» поможет продолжить трансформацию телеком-инфраструктуры сел и деревень региона и решить вопросы, связанные с их цифровизацией», — отметил Владислав Широков, директор Департамента цифрового развития Костромской области.

«Костромская область отличается большой протяженностью, расстояние от некоторых сел и деревень до областного центра составляет несколько сотен километров. Далеко не все селяне могут ездить в город. Для многих местных жителей качественная связь — это единственный способ регулярного общения с родными, близкими, друзьями. Кроме того, стабильное интернет-покрытие предоставляет возможности для дистанционной работы, дистанционной учебы, работы, получения виртуальных услуг и многого другого. Чтобы обеспечить костромичей надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета, мы развиваем сеть разными способами: и с помощью государственных программ, и за счет собственных инвестиционных проектов. Например, в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 40 локациях региона, в этом году работа по улучшению качества связи будет продолжена», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.