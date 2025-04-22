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RAN sharing Network sharing совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи



22.04.2025 «МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия» 1
20.06.2024 «МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 1
09.04.2024 «МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G 2
02.03.2017 «Мегафон» и «Вымпелком» завершили установку 1300 базовых станций 1
07.02.2017 «Мегафон» переключает воронежцев на скоростной 4G-интернет 1
26.01.2016 «ВымпелКом» и «МегаФон» ускоряют развертывание сетей 4G/LTE в России, заключив соглашение о совместном развитии сетей 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
09.10.2012 Yota запустила технологию LTE Advanced на коммерческой сети в Москве 1
11.05.2012 Huawei стала поставщиком оборудования для LTE-сети Yota в Москве 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

RAN sharing и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9162 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 2
Huawei 3995 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Vodafone Group 1384 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Киевстар - Kyivstar 542 1
Укртелеком 241 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 1
Астелит 134 1
К-Телеком - Win Mobile 44 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 1
Ростелеком 9867 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 59 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 155 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
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