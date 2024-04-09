«МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12

Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом еще один участок автодороги, связывающей Москву и Казань. Благодаря установке более 20 новых телеком-объектов на этом отрезке скорость передачи данных доходит до 150 Мбит/с.

С такими показателями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи.

Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и мобильный интернет, запланировано строительство более 50 базовых станций, 70% из которых возводит «МегаФон».

Первый телеком-объект на трассе М-12 «МегаФон» запустил накануне Нового года. Он обеспечил связью и интернетом водителей и их пассажиров на подъезде к крупной автозаправочной станции около Арзамаса. К началу апреля инженеры установили еще около двух десятков базовых станций на участке от моста через Оку, где Нижегородская область граничит с Владимирской, до Арзамаса. В результате проведенных технических работ связь и мобильный интернет «МегаФона» появилась также и на отрезке от Арзамаса до границы с Чувашией.

«В этом важнейшем и социально-значимом проекте мы подошли к экватору – сделали половину от необходимого объема. Работы ведутся на всем нижегородском участке трассы, где мы строим собственные базовые станции, а в ряде мест используем радиочастоты по технологии RAN Sharing, что также обеспечивает связь и мобильный интернет. Все новые телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне, что гарантирует отличное покрытие и максимальную скорость передачи данных до 150 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

В отличие от большинства базовых станций, где инженеры оператора регистрируют ежедневные колебания трафика, рост днем и спад ночью, на трассе М-12 цифровой поток данных демонстрирует стабильность – водители и днем, и ночью активно пользуются связью и мобильным интернетом.