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«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью. Улучшение качества связи стало возможным благодаря строительству новых объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing.

М8 «Холмогоры» является одним из основных автомобильных коридоров, связывающих Москву, центральные регионы России с северной частью страны. По этому пути ежемесячно из столицы на север ездят несколько десятков тысяч москвичей, ярославцев, вологодцев и архангелогородцев.

Новая инфраструктура связи позволит жителям небольших населенных пунктов Кожевники, Сандырево, и Михайловское общаться с родными по видео, подавать заявки через портал Госуслуги, а путешественникам — пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения.

Увеличение скорости передачи данных на трассе стало возможным благодаря использованию радиочастот по технологии RAN Sharing. Новые скорости помогут жителям малых населённых пунктов Василеово, Щелканка, Деревня Красная, Рощино, а также автолюбителям комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и цифровыми инструментами для общения или работы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на ярославские дачи по автотрассе М8 «Холмогоры», летом увеличивается на 23% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2,5 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август.

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На сегодняшний день федеральная автомагистраль М8 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. Участок на территории Ярославской области характеризируется высокой интенсивностью движения. В 2024 г. на участке дороги Василево – Щелканка – Деревня Красная чаще других проезжали москвичи, они составили около 73% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы по трассе М8 чаще других путешествуют также автолюбители из Владимирской и Вологодской областей.

«Федеральная трасса М8 «Холмогоры» соединяет нашу область с северными регионами. Автомобилисты, использующие эту дорогу, нуждаются в надежной связи для навигации, онлайн-сервисов и экстренной коммуникации. Понимая это, мы постоянно работаем над развитием нашей инфраструктуры на дорогах региона, увеличивая сетевое покрытие и скорость мобильного интернета. Например, в прошлом году мы улучшили качество связи в Рыбинском, Первомайском, Некоузском, Ростовском и Переславском районах, предоставив устойчивое интернет соединение на скорости до 45 Мбит⁄с», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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