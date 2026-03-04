Получите все материалы CNews по ключевому слову
Созвездие Эридан Eridanus, Eri Epsilon Eridani Эпсилон Эридана
СОБЫТИЯ
Созвездие Эридан и организации, системы, технологии, персоны:
|Space Biosphere Ventures 1 1
|ЕКА Топливная компания 147 1
|NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
|Thorndike Stephen - Торндайк Стивен 2 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Камионковский Марк 1 1
|Иванов Красимир 1 1
|Rudnick Lawrence - Рудник Лоуренс 1 1
|Циолковский Константин 46 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
|New Scientist 1448 2
|Future - Space.com 199 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Physical Review Letters 154 1
|Phys.org 972 1
|EurekAlert 291 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.