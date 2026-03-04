Разделы

Созвездие Эридан Eridanus, Eri Epsilon Eridani Эпсилон Эридана

Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана

СОБЫТИЯ


04.03.2026 ООО «Реглаб» и АО «Эридан» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 1
10.10.2022 Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды 1
09.12.2011 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? 5
11.10.2011 Межзвездные перелеты - не фантастика. Проекты и технологии 1
05.04.2011 Найдены свидетельства галактического каннибализма 1
04.04.2011 Аномалии астероидных поясов выдадут инопланетян 1
16.12.2008 Ось Зла: новая интерпретация 2
28.10.2008 У Эпсилон Эридана обнаружены астероиды 3
08.02.2008 В Галактике обнаружены реки горячей плазмы 1
30.10.2007 "Холодные пятна" могут оказаться космическими дефектами 1
27.08.2007 Ключ к загадке "Оси Зла" лежит в созвездии Эридана 2
10.10.2006 У близлежащей звезды обнаружена формирующаяся планета 2
08.02.2006 Космическая шкала расстояний снова уточняется? 1
29.10.2002 Обнаружена самая маленькая из экзопланет 2
25.10.2002 Разработана новая методика поиска далеких планет 3
19.09.2002 На далеких планетах есть вода 2
Публикаций - 21, упоминаний - 39

Созвездие Эридан и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1511 5
Epsilon 15 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 397 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 214 3
Microsoft Corporation 25370 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 464 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 1
Deiteriy - Дейтерий 73 1
Прософт-Системы 20 1
Space Biosphere Ventures 1 1
ЕКА Топливная компания 147 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10080 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 4
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 142 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1834 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 501 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9845 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1224 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1199 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15024 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 178 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6976 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74288 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2617 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29018 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2476 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3544 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1112 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2841 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 374 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2872 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 374 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 1
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 1
Thorndike Stephen - Торндайк Стивен 2 2
Левкевич Михаил 60 2
Камионковский Марк 1 1
Иванов Красимир 1 1
Rudnick Lawrence - Рудник Лоуренс 1 1
Циолковский Константин 46 1
Земля - планета Солнечной системы 10712 13
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 8
Солнечная система - Solar system 2550 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 5
Уран - планета Солнечной системы 547 4
Россия - РФ - Российская федерация 159156 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Испания - Королевство 3776 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
Европа 24713 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3610 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1654 1
Франция - Французская Республика 8017 1
США - Калифорния 4785 1
Чили - Республика 487 1
США - Флорида 777 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Венера - планета Солнечной системы 295 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
США - Миннесота 196 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Земля - Северное полушарие 151 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 17
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 16
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 5
Физика - Physics - область естествознания 2848 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 826 4
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 3
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 567 2
Астрономия - Космос - Пульсирующая переменная звезда - Цефеиды 11 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 322 2
Зоология - наука о животных 2799 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1257 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 878 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 372 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Ботаника - Растения - Plantae 1122 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 235 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1254 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
Биология - Альгология - Водоросли 83 1
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 1
Физика - Светимость 77 1
Ксенон - Xenon - химический элемент 21 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9759 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
New Scientist 1448 2
Future - Space.com 199 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Physical Review Letters 154 1
Phys.org 972 1
EurekAlert 291 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
SETI Institute 23 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
