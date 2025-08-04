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CNRS Centre National de la Recherche Scientifique French National Centre for Scientific Research Национальный центр научных исследований (НЦНИ)

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ)

УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах 1
22.04.2024 Внезапный прорыв в изучении элементарных частиц позволит создать супербыстрые компьютеры и сверхобъемные накопители данных 1
09.09.2015 Ученые попытаются оживить сибирский вирус-гигант 1
10.10.2013 Два лазера зажгли безопасный ядерный синтез 2
04.04.2013 Роботы успешно притворились колонией муравьев 1
22.10.2012 Обнаружен новый источник космических лучей 1
29.08.2012 ВИЧ поможет лечить рак 1
23.01.2012 Тяжелые ракетные двигатели заменят электроплазмой 1
01.07.2011 Красное вино отчасти заменяет физкультуру 1
18.05.2011 Экзопланета Gliese 581d может оказаться пригодна для жизни 1
16.07.2010 Химики близки к разгадке секрета сфумато 1
29.06.2010 Создается международная лаборатория для изучения частиц низких энергий 2
24.01.2007 Создано первое вращающееся молекулярное колесо 1
17.01.2007 Нанояды входят в нашу жизнь 1
07.06.2006 Казахстан будет создавать научные спутники совместно с Францией и Россией 1
31.05.2006 "Горячие Юпитеры" продолжают удивлять астрономов 1
31.05.2006 "Горячие Юпитеры" продолжают удивлять астрономов 1
03.04.2006 Нанотрубки или графен: битва за будущее электроники 1
03.04.2006 Нанотрубки или графен: битва за будущее электроники 1
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники 1
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники 1
06.08.2003 Wi-Fi: один пользователь может замедлить работу всего "хот-спота" 1
13.02.2002 Будет создан новый виртуальный суперкомпьютер для физики высоких энергий 1
13.02.2002 Будет создан новый виртуальный суперкомпьютер для физики высоких энергий 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

CNRS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12372 2
Галактика - Корпорация 1490 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Thales Group 125 2
HP Inc. 5727 1
8628 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
IBM - International Business Machines Corp 9492 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
Россети Ленэнерго 1700 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5632 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9925 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11010 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3426 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1398 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7601 2
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 85 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2642 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 262 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7093 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13086 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21393 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9648 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22192 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13213 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14125 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8173 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 683 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1073 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 72 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 770 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1059 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5935 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6581 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9969 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12705 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
Микроскоп - Microscope 330 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4456 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12556 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10315 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 380 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14138 1
Аккумулятор никель-металлогидридный - Ni-MH, NiMH 78 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 364 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15903 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4713 1
Космодром Байконур 1070 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2362 1
Huawei iBMC - Huawei Intelligent Baseboard Management System - Управляющий контроллер серверов 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
Guillot Tristan - Гийо Тристан 2 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Туржанов Серик 4 1
Walter Philippe - Уолтер Филипп 1 1
Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 1
Франция - Французская Республика 7930 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5292 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52830 6
Европа 24466 6
Земля - планета Солнечной системы 10512 6
Россия - РФ - Российская федерация 151591 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 4
Солнечная система - Solar system 2536 4
Франция - Страсбург 49 2
Юпитер - планета Солнечной системы 554 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 2
США - Джорджия 327 2
Франция - Лион 22 2
Сатурн - планета Солнечной системы 136 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Маркуси 4 2
США - Калифорния 4689 1
Казахстан - Республика 5703 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2595 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 791 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 612 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 466 1
Германия - Берлин 721 1
Испания - Королевство 3744 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Франция - Тулуза 65 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Астрономия - Млечный Путь - Скопление Арки 3 1
Физика - Physics - область естествознания 2727 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30763 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2113 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3747 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4214 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 784 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 996 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9266 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 407 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1301 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1649 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19615 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2850 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1873 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 2
Энергетика - Energy - Energetically 5339 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 2
Галлий - Gallium - химический элемент 338 2
Зоология - наука о животных 2727 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1235 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1414 1
Металлы - Медь - Copper 817 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6104 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11426 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 803 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4579 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 1
Химическая промышленность - Chemical industry 285 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
EurekAlert 289 3
Phys.org 972 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Nanotechweb 92 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
PLoS Genetics 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
LNCA - Laboratoire Neutrino de Champagne Ardenne - Лаборатория нейтрино Шампань Арденны 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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