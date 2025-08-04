Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique French National Centre for Scientific Research Национальный центр научных исследований (НЦНИ)
УПОМИНАНИЯ
CNRS и организации, системы, технологии, персоны:
|Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
|Россети Ленэнерго 1700 2
|МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
|Guillot Tristan - Гийо Тристан 2 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
|Туржанов Серик 4 1
|Walter Philippe - Уолтер Филипп 1 1
|Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
Создано именных указателей - 179585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.