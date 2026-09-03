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Huawei iBMC Huawei Intelligent Baseboard Management System Управляющий контроллер серверов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Разработанный Sitronics Group сервер на процессоре «Эльбрус-16С» успешно прошел тестирование под управлением ОС «Альт Сервер» 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
01.03.2019 Huawei представила новые решения из серии СХД Oceanstor Dorado All-Flash 1
29.08.2012 ВИЧ поможет лечить рак 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Huawei iBMC и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4689 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Intel Corporation 12850 1
SAS Institute 1085 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3807 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3079 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22696 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3392 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 916 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1662 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28419 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2267 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 772 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18232 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 456 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1113 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3844 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 339 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1348 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10256 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2647 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 375 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 732 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 726 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8832 1
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1619 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6368 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 120 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14339 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
Fibre Channel - FCoE - Fibre Channel over Ethernet - FCIP, FC/IP - Fibre Channel over IP - Fibre Channel tunneling, storage tunneling 52 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
CRC - cyclic redundancy check - система контроля с использованием циклического избыточного кода для защиты информации и обеспечения целостности передаваемых данных 6 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1252 1
Apple iPhone 6 4861 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 2
Huawei Hi1710 - Интеллектуальная система управления серверами iBMC 1 1
Huawei SmartIO 1 1
Huawei Cloud 85 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Dong William - Дун Уильям 2 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Франция - Страсбург 50 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5016 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6813 1
Экономический эффект 1371 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 842 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3047 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18259 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 285 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Gartner - Гартнер 3662 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
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