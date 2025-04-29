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LDPC Low-Density Parity Check Алгоритм выявления и исправления ошибок



29.04.2025 Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу 1
24.07.2024 Legend 970 Pro – новый SSD от Adata 1
06.07.2023 Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD 1
10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators 1
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 1
08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей 1
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию 1
01.03.2022 Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V 1
Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее 1
22.09.2020 XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 1
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
23.10.2018 Adata представила новые геймерские комплектующие 1
07.09.2018 Adata представила твердотельный накопитель IUSP33F PCIe BGA 1
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 1
04.04.2018 Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1
23.03.2018 Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U 1
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 1
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND 1
03.11.2016 Adata представила SSD Ultimate SU800 на флеш-памяти 3D NAND 1
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND 1
28.03.2011 Qtech выпустил новое поколение гибридных мультисервисных радиорелейных систем QXR-400 1
06.06.2006 Hughes представила широкополосную спутниковую платформу с поддержкой DVB-S2 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

LDPC и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 104 14
Intel Corporation 12284 6
AMD - Advanced Micro Devices 4288 4
Transcend Information 73 3
Huawei 4001 2
SAS Institute 984 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Qtech - Кьютэк 177 1
Hughes 111 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 925 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 601 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 45 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3301 21
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1325 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 593 13
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 899 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4671 10
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 10
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 950 10
NAND flash memory - флеш-память 627 9
NAND 3D flash memory 84 9
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13986 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2702 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14584 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 7
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 6
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 332 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 5
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 236 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1403 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2538 3
Secure Erase - надежное удаление данных 8 3
Clone - Клонирование 504 3
DDR - Double data rate 2786 3
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 28 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4347 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5893 3
Аксессуары 3954 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2272 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 802 3
LDPC - Low density parity check codes 7 3
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 49 3
TRIM Enable SSD 4 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3675 2
NAND MLC 3D flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 9 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 47 6
Adata Data Shaping 5 4
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 3
Transcend SSD Scope 15 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 2
Adata Migration Utility 2 2
Intel Evo 104 2
Adata SSD Toolbox 7 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 514 1
Huawei Cloud 61 1
Huawei SmartIO 1 1
Huawei Hi1710 - Интеллектуальная система управления серверами iBMC 1 1
Huawei iBMC - Huawei Intelligent Baseboard Management System - Управляющий контроллер серверов 3 1
Adata Swordfish SSD 20 1
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 18 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Adata Falcon SSD 1 1
Qtech QXR - серия гибридных мультисервисных радиорелейных систем 3 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Stafory - робот Вера 338 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 45 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Huawei HyperMetro 5 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
SP - Silicon Power - SP Endura - Silicon Power Endura 1 1
Володкович Вячеслав 98 1
Шутеев Василий 2 1
Краишкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 2
Китай - Тайвань 4032 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Япония 13351 1
Европа 21891 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1402 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5063 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 231 1
Физика - Градус Цельсия 289 1
Экономический эффект 1101 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16636 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 895 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4745 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
ITResearch 120 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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