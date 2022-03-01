Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о разработке собственного контроллера NVMe 2.0 с проектным названием «Тор». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

NVMe – протокол доступа к твердотельным накопителям, подключенным по шине PCI Express. Решения этого класса позволяет получать низкие задержки и эффективное использование высокого параллелизма SSD-накопителей. Переход на NVMe 2.0 в качестве нового стандарта передачи данных является сегодня глобальным трендом.

В сегменте мобильных компьютеров накопители NVMе уже стали индустриальным стандартом, и сегодня они завоевывают позиции в сегменте серверов и СХД, где крайне важны параметры скорости записи, поиска и чтения информации. По данным IT Research, к 2025 г. доля накопителей с интерфейсом NVMe достигнет 82% в целом по ИТ-индустрии, они будут использоваться везде, от интернета вещей (IoT) до высокопроизводительных СХД. Потребности в элементах хранения нового типа, с учетом роста объемов хранимой информации, оценивается в миллиарды единиц (по данным IDC).

Новинка «Аэродиска» будет обеспечивать пространственное разделение памяти (технология Multiple Namespaces) и решать задачи логической изоляции по степени доступа и в целях улучшения уровня безопасности. Новые микроконтроллеры, выполненные с применением процессорной архитектуры RISC-V, позволяют выполнять балансировку нагрузки и резервирование, а также осуществляют управление носителем информации на уровне драйвера, гипервизора и СХД.

«В системах хранения данных “ближнего радиуса действия”, обладающих максимальной пропускной способностью, NVMe в сочетании с PCIe — несомненный технологический лидер в ближайшей перспективе. Скорости PCIe и возможности NVMe 2.0 позволяют получить не просто устройство хранения, а по-настоящему интеллектуальную систему управления данными», — сказал руководитель дизайн-центра «Аэродиска» Василий Шутеев.

Система хранения и виртуализации, которая будет использовать носитель информации с таким контроллером, сможет динамически изменять размер области для каждого пользователя. Таким образом, исчезает необходимость выделять большую область единовременно. Уменьшение объема незадействованной памяти обеспечивает значительную экономию ресурсов в масштабах СХД и дата-центров. Разрабатываемые контроллеры также поддерживают аппаратную виртуализацию SR-IOV, нативную для PCIe: SSD освобождает гипервизор от адресных преобразований.

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Для защиты целостности данных в контроллере реализован аппаратный RAID во флеш-памяти, адаптивный алгоритм коррекции ошибок LDPC. Фундаментом решения является система динамической компенсации неточностей техпроцесса, а также температурных и, как следствие, временных искажений.

«Сегодня в мире насчитывается чуть более десятка компаний, успешно производящих контроллеры этого класса. В России этот сегмент рынка практически не занят, поэтому мы как один из лидеров в сфере импортозамещения приняли решение о запуске собственного решения. Новые контроллеры будут использоваться как в классических СХД, специально оптимизированных для высокоскоростных твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe x8 PCI Express 4.0, так и кластеризируемых высокоплотных системах для гиперконвергентной системы нового поколения Аэродиск vAIR», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

О компании «Аэродиск»

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.