LDPC Low density parity check codes


УПОМИНАНИЯ


Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее 1
18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 1
28.06.2018 Adata представила SSD-накопители SR2000 корпоративного уровня 1
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U 1
19.05.2017 Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333 1
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280 1
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

LDPC и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 110 6
Huawei 4112 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 6
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 342 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 903 4
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 340 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 4
NAND flash memory - флеш-память 630 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1423 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 238 3
NAND 2D flash memory 14 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1366 3
NAND MLC 3D flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 9 3
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 968 3
NAND 3D flash memory 87 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 737 2
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 51 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 774 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 643 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 58 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 140 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2715 1
Умные платформы 1812 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6139 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2077 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1804 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4564 1
Microsoft Windows 16127 2
Adata Data Shaping 5 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 49 2
Google Android 14473 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1530 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Huawei HyperMetro 5 1
Apple macOS 2180 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4075 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Adata SR SSD 1 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
