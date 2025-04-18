Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express

Adata представляет карту памяти SD 8.0 Express, оснащенную интерфейсом PCIe Gen3 x2 и протоколом NVMe. Она обеспечивает скорость чтения/записи до 1600/1200 МБ/с, что в два раза превышает показатели SD Express 7.0, в четыре раза — UHS-II, и превосходит многие внешние SSD. С емкостью 512 ГБ карта поддерживает классы скорости U3 и V30, что делает ее подходящей для записи видео 4K и обработки изображений RAW. Карта позволяет одновременно подключать несколько устройств для улучшения интеграции данных и оснащена технологией коррекции ошибок LDPC ECC. Она прошла тестирование на устойчивость к воде, ударам, статическому электричеству и экстремальным температурам, гарантируя надежность данных.

Adata Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

Флеш-накопитель UE720 USB

Флеш-накопитель UE720 USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость чтения/записи до 550/450 МБ/с, что быстрее, чем у накопителей USB 3.2 Gen1. Вес – 13 граммов, выдвижной дизайн без колпачка. Доступный в вариантах емкости 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, UE720 включает программное обеспечение Adata Backup ToGo для автоматического резервного копирования.

Корпус для M.2 SSD EC680

Корпус EC680 для M.2 SSD имеет алюминиевый каркас с ребристым дизайном для отвода тепла. Оснащенный интерфейсом USB 3.2 Gen2 x1 и разъемом Type-C, он обеспечивает скорость передачи до 1050/1000 МБ/с. Безинструментальная конструкция упрощает установку SSD: достаточно открыть боковую защелку, чтобы получить доступ к внутреннему отсеку. Совместимый с размерами M.2 SSD 2230, 2242 и 2280, он поддерживает Android, macOS, Windows и игровые консоли, такие как PlayStation 5 и Xbox.