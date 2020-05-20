Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4

Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей памяти DRAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3x4.

SSD Adata Falcon поддерживает интерфейс PCIe Gen3x4 и оборудован 3D NAND памятью. Скорости чтения/записи Falcon достигают 3100/1500 МБ/сек. Память 3D NAND делает диск более производительным и надежным. SSD Falcon выпускается в емкостях от 256 ГБ до 2 ТБ. Он также поддерживает технологии коррекции ошибок и защиты данных. Более того, Falcon поддерживает SLC кэширование и скорость случайного чтения/записи 180/180K IOPS. SSD поставляется с алюминиевым радиатором для рассеивания тепла.

Как и Falcon, Swordfish также работает на 3D NAND памяти по интерфейсу PCIe Gen3x4. Скорости чтения/записи Swordfish достигают 1800/1200 МБ/сек. Диск также поддерживает SLC кэширование и обладает скоростью случайного чтения/записи 180/180K IOPS. SSD Swordfish выпускается в емкостях от 256 ГБ до 2 ТБ и также комплектуется алюминиевым радиатором.

С технологией коррекции ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check) SSD Falcon и Swordfish могут обнаруживать и исправлять ошибки, сохраняя тем самым данные и увеличивая срок службы.

Каждый SSD Falcon и Swordfish дает возможность бесплатно установить фирменные приложения Adata, такие как Adata SSD Toolbox и Migration Utility. SSD Toolbox позволяет отслеживать показатели работы SSD, степень его износа. Migration Utility поможет перенести данные со старого диска на новый SSD.

Adata Falcon и Swordfish защищены пятилетней гарантией.