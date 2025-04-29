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Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу

Компания Silicon Power представила новую линейку твердотельных накопителей Endura. В ее состав входит несколько устройств, предназначенных для различных сценариев применения, от «домашнего» до профессионального использования.

В состав новой линейки Silicon Power Endura входят четыре твердотельных накопителя. Все они используют технологию 3D TLC NAND, которая подразумевает расположение ячеек флеш-памяти в несколько слоев, что позволяет добиться более высокой скорости работы и надежности накопителей. SSD Endura относятся к классу универсальных накопителей, которые обеспечивают оптимальные производительность и надежность хранения данных.

SP Endura E55 – 2,5-дюймовый накопитель SATA III, обеспечивающий оптимальное сочетание надежности и производительности. Он будет идеальным выбором для обычных пользователей, которым необходимо доступное и надежное хранилище. Интерфейс SATA III и емкость от 512 ГБ до 2 ТБ позволяют использовать Endura E55 в составе самого широкого спектра устройств. При этом скорость работы Е55 (до 500 МБ/с в режиме чтения и до 450 МБ/с в режиме записи) обеспечит 15-кратный прирост производительности по сравнению с обычными жесткими дисками.

SP Endura E60 оснащен интерфейсом PCIe Gen 3x4, который позволяет использовать этот накопитель в составе производительных систем, используемых для многозадачных вычислений, казуальных игр и работы требовательных приложений. Е60 обеспечивает скорость чтения до 2200 МБ/с и записи до 1600 МБ/с, этот накопитель совместим с интерфейсами NVMe 1.3 и поддерживает режимы LDPC и ECC.

SP Endura ED90 – высокопроизводительный твердотельный накопитель, который идеально подходит пользователям, работающим над творческими проектами а также для интенсивно используемых систем хранения данных. Интерфейс PCIe 4.0 NVMe 2.0 обеспечивает этому SSD высокую скорость чтения (до 5000 МБ/с) и записи (до 4800 МБ/с) данных. А поддержка технологий LDPC и RAID гарантирует целостность пользовательских данных и предотвращает возникновение ошибок.

SP Endura ES75 – профессиональное решение, обеспечивающее высочайшие скорость и надежность там, где необходимо обеспечить высокую скорость работы с большими массивами данных. Благодаря интерфейсу PCIe 4.0 ES75 имеет высокую скорость работы (до 7000 МБ/с при чтении и до 6500 МБ/с при записи данных). Это делает ES75 подходящим накопителем для создателей контента, хардкорных игроков и пользователей высоконагруженных приложений, нуждающихся в высокочастотных хранилищах данных.

Новые накопители Silicon Power Endura уже доступны в DNS и «Ситилинке».

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